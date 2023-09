Detran estende gratuidade da segunda via da CNH para mais 15 municípios atingidos pelas enchentes

publicidade

Condutores registrados em mais 15 municípios incluídos no decreto de calamidade pública do governo gaúcho podem solicitar ao Detran-RS a segunda via gratuita da Carteira Nacional de Habilitação. Entraram para a lista Bento Gonçalves, Bom Jesus, Bom Retiro do Sul, Colinas, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Estrela, Farroupilha, Guaporé, Paraí, Santa Tereza, São Valentim do Sul, Serafina Correia, Taquari e Venâncio Aires.

A solicitação deve ser feita nos Centros de Formação de Condutores desses municípios (confira os endereços aqui).

Desde o dia 15, o Detran-RS vem emitindo a segunda via de CNHs aos condutores de Arroio do Meio, Encantado, Lajeado, Muçum e Roca Sales. Já foram solicitados 66 documentos nessa fase do projeto. A gratuidade da CNH integra as medidas da força-tarefa do governo estadual para atendimento aos atingidos pelas enchentes.

Carteira Digital de Trânsito

Pessoas que foram afetadas pelas cheias mas não perderam o celular nem a conexão à internet podem acessar a CNH também pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O documento digital, que conta com a mesma validade jurídica do físico, pode ser baixado gratuitamente.

Outras ações

Além da segunda via da CNH, o Detran-RS também está emitindo gratuitamente a segunda via do documento do veículo (CRV ou antigo DUT) e autorização para troca de placas nos municípios de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales e Santa Tereza. Também disponibilizou guinchos para remover gratuitamente veículos danificados ou em situação de risco em Muçum, Roca Sales e Encantado. As ações emergenciais do Detran-RS para os atingidos pelas enchentes, com locais e horários de atendimento, podem ser buscadas no site da autarquia.

