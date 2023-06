Diminui para 102 mil o número de clientes sem luz no RS após ciclone

publicidade

Diminuiu para 102 mil o número de clientes sem luz por conta da passagem do ciclone extratropical, nas áreas de atuação da CEEE Grupo Equatorial (75 mil) e da RGE (27 mil). Conforme a primeira concessionária, as regiões mais afetadas pelo problema são a Metropolitana (60 mil com interrupção na energia elétrica) e Litoral Norte (15 mil).

Especificamente sobre os municípios, os mais atingidos pela falta de luz na área da CEEE são Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Caraá, Santo Antônio da Patrulha, Balneário Pinhal, Capão da Canoa e Tramandaí. Os prazos para a solução das ocorrências dependem da complexidade de cada caso. Para restabelecer o fornecimento, são necessários, em algumas ocasiões, os seguintes serviços:

- deslocamento e acesso de equipes às localidades com fornecimento interrompido, em alguns casos, dificultados pelas próprias ocorrências, alagamentos e dificuldade de trânsito;

- atividades em parceria com outros órgãos públicos (Defesa Civil, órgãos municipais, Corpo de Bombeiros, etc.), já que alguns serviços prestados são interligados e envolvem várias atividades;

- isolamento da área afetada, retirada de objetos e reconstituição de postes quebrados e de toda a rede elétrica.

Nas partes do Estado atendidas pela RGE, Canoas, Gravataí, Esteio e São Leopoldo são as regiões com mais clientes sem luz. A empresa informa ainda, que algumas áreas estão alagadas, impedindo o restabelecimento da energia. A concessionária alerta para ninguém tocar em fios partidos ou galhos de árvores caídos sobre a rede elétrica.

Na CEEE, mais informações podem ser obtidas por meio dos seguintes canais de comunicação:

• Site: https://ceee.equatorialenergia.com.br/;

• Tel.: 0800 721 2333;

• Para falta de energia, SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia;

• Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos).

Já RGE possui os seguintes canais:

• SMS com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350;

• WhatsApp: (51) 99955.0002;

• Site: www.rge-rs.com.br;

• App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS);

• Call Center: 0800 970 0900.

*Com informações do repórter Lucas Eliel