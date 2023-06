Governo estuda programa emergencial para ajudar famílias com perdas materiais com o ciclone no RS

publicidade

O governador Eduardo Leite, em coletiva neste sábado em São Leopoldo, afirmou que estuda juntamente com o governo federal algum programa emergencial de ajuda a famílias com perdas materiais após a passagem do ciclone no Rio Grande do Sul. O chefe do Executivo estadual determinou um levantamento para identificar em quais municípios estão as famílias em situação de vulnerabilidade de modo a efetuar a ajuda.

Para a realização do programa "rápido", como definiu o governador, é analisada a possibilidade de ele ser intermediado pelo Bolsa Família ou pelo Cartão Cidadão. Leite ressaltou que o governo federal está mobilizado em ajudar o RS e em um primeiro momento o foco dos trabalhos é nas pessoas, mas questões estruturais após o ciclone estão também sendo verificadas e levantadas juntamente das equipes de trabalho. O boletim mais recente da Defesa Civil Estadual indica 2.330 desabrigados e 602 desalojados

Subiu para oito o número de mortos pelo ciclone. Os óbitos são em São Leopoldo (dois), Maquiné, Novo Hamburgo, Gravataí, Bom Princípio, Caraá e em São Sebastião do Caí.

A nova morte, desta vez notificada em São Sebastião do Caí, é de uma criança de quatro meses que não conseguiu ser socorrida por conta de dificuldades de saúde, segundo Leite. O número de desaparecidos subiu para 21 (17 em Caraá, dois em Maquiné e dois em Três Forquilhas).

