Diretores do Grupo Record visitam instituições da Justiça do Rio Grande do Sul

publicidade

Os diretores do Grupo Record no Rio Grande do Sul visitaram diferentes autoridades do Estado ao longo da última semana. Nos encontros, o destaque foi a importância da boa relação da mídia com órgãos de todos os setores do Estados. Confira abaixo a agenda desta semana:

Na quarta-feira (14), a Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul – TRE-RS, Desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, se reuniu com os dirigentes da imprensa no 14° andar do prédio do TRE-RS, localizado na Rua 7 de setembro, 730 - no centro da capital gaúcha.

Estiveram presentes o diretor institucional nacional do Grupo Record, Marcelo Cordeiro, o diretor-presidente da TV Record RS, Gustavo Paulus; o diretor-presidente do Correio do Povo, Sidney Costa; o diretor-geral da Rádio Guaíba, Jefferson Torres; e o diretor de Redação do Correio do Povo, Telmo Flor. Foto: Helena Brum / TRE / Divulgação.

Também houve visita ao TRT-4 na terça-feira (13). Na ocasião, o desembargador Francisco Rossal de Araújo falou sobre a atuação da Justiça do Trabalho da 4ª Região: movimentação processual, a busca da justiça social e do equilíbrio entre capital e trabalho, o alto índice de conciliação, celeridade, mediações coletivas e outros aspectos da atividade jurisdicional.

Jefferson, Sidney, Gustavo, Rossal, Telmo e Marcelo. Foto: TRT-4 / Divulgação

O comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, visitou o Correio do Povo.

Junto ao comandante estiveram Marcelo Cordeiro, Gustavo Paulus, Sidney Costa e Jefferson Torres. Foto: Ricardo Giusti

Os dirigentes também se encontraram com o Procurador geral de Justiça, Alexandre Saltz.

Marcelo Cordeiro, Gustavo Paulus, Sidney Costa, Jefferson Torres e Telmo Flores. Foto: Divulgação.

Outra visita foi ao presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia.

Marcelo Cordeiro, Gustavo Paulus, Sidney Costa, Jefferson Torres e Telmo Flores. Foto: Divulgação.

Uma visita à Presidente do TJRS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, também fez parte da agenda.

Dirigentes do Grupo Record no TJRS. Foto: Divulgação.