Dmae começa última etapa de obra para reduzir alagamentos no bairro Humaitá, de Porto Alegre

publicidade

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou a etapa final da obra de substituição do emissário (canalização de efluentes do ponto de coleta até o destino) que interliga a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 8 (Ebap) Vila Farrapos, na rua Jayme Tolpolar, com a Ebap 5, na Voluntários da Pátria. Os trabalhos começaram na última semana e têm o objetivo de reduzir os alagamentos causados pelas chuvas no ponto mais baixo do bairro Humaitá, na Zona Norte.

“A rede que está sendo substituída estava quebrada, assoreada e sem funcionalidade, gerando transtornos para a população. A capacidade da rede do emissário está sendo dobrada, melhorando a vazão das águas pluviais entre as estações”, ressalta o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

A obra foi iniciada em setembro de 2020 pela prefeitura e interrompida em 2021 por problemas de repasses financeiros e necessidade de adaptação de projeto. Após uma primeira tentativa de contratação pelo Dmae em licitação que resultou fracassada, o Departamento viabilizou a retomada por meio do contrato de Execução de Redes de Drenagem no Perímetro Urbano. O documento prevê investimentos de cerca de R$ 11,3 milhões para obras de drenagem em diversas regiões da cidade.

A ordem de início específica para a interligação foi dada em meados de abril, porém foi necessário aguardar o solo secar para começar a escavação. O investimento apenas nesta obra é da ordem de R$ 620 mil, em recursos próprios do Dmae. A previsão é que seja concluída até agosto.

Veja Também

A obra foi iniciada pela interligação na Casa de Bombas da Vila Farrapos da galeria de drenagem pluvial, com aproximadamente 300 metros, já lançada na rua Adelino Machado de Souza na etapa anterior. Para esta ação, o solo está sendo escavado para o assentamento das galerias em concreto na esquina da Adelino com a rua Frederico Mentz. Na extremidade oposta da galeria, também será feita outra interligação, desta vez com a Ebap 5, na esquina da Adelino com a rua Voluntários da Pátria.

Manutenção - A obra na região da Vila Farrapos, além de ampliar a vazão de escoamento, otimizará o trabalho dos técnicos da prefeitura em operações de limpeza e manutenção do emissário quando necessário. Até então, as operações eram dificultadas, porque a estrutura ficava em área particular, uma vez que a nova galeria foi implantada no leito da rua Júlio Castilhos de Azevedo. As peças de concreto que compõem esta nova galeria medem dois metros de largura por um metro de altura.

Perímetro Urbano de Drenagem - O Dmae iniciou o novo contrato de drenagem pluvial em abril, na Zona Norte. O valor total é de R$ 11.340.081,64, com prazo de execução de um ano e objetivo de melhor coletar e conduzir as águas das chuvas por toda a Capital. A empresa vencedora da licitação foi a Brasmac Engenharia Ltda. São obras de pequena extensão, que deverão estar concluídas em períodos variando de dois a quatro meses.