Dmae faz substituição de redes de água na região central de Porto Alegre

A rua Vigário José Inácio, entre as ruas Otávio Rocha e Andradas, recebeu a partir desta quinta-feira, intervenções do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

O abastecimento de água da região central não deve ser afetado. Será realizada uma escavação no leito da rua, nos dois lados da via, junto ao meio-fio. A previsão de término está prevista para novembro, se as condições climáticas forem favoráveis para o andamento da obra.

De acordo com o Dmae, a obra prevê a substituição de 4,5 mil metros de rede de água, beneficiando cerca de 25 mil moradores. As novas redes de polietileno de alta densidade substituirão as atuais tubulações de ferro fundido, instaladas nos anos 1970. A troca da rede é executada em paralelo à revitalização da rua dos Andradas e do Quadrilátero Central. Após a troca da tubulação, uma pavimentação provisória é colocada para garantir a circulação de pedestres e veículos nos locais.

Por causa do bloqueio entre a Otávio Rocha e a rua dos Andradas, o transporte terá alterações. O ponto de táxi localizado na esquina da rua Vigário José Inácio x rua dos Andradas será desativado temporariamente. O terminal das lotações do IAPI será transferido para a Praça XV e terá sua saída pela rua Otávio Rocha, rua Dr. Flores e Andradas. A rua Otávio Rocha será bloqueada somente no sentido rua Dr. Flores/rua Vigário José Inácio. Já no sentido rua Vigário José Inácio /rua Dr. Flores, a via estará liberada para saída das lotações do IAPI.