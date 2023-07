Escolas de Uruguaiana têm aulas suspensas em função da previsão de fortes chuvas

publicidade

A secretaria de Educação de Uruguaiana suspendeu as aulas da rede municipal nesta sexta-feira. O anúncio foi feito pela secretária Maria Helena Barros, em função da previsão de eventos climáticos rigorosos para as próximas 48 horas. O município pode ter chuvas de cerca de 50mm, além de granizo e ventos fortes.

Ao todo, são 32 escolas nas áreas urbana e rural que atendem 11,7 mil estudantes. A retomada das atividades normais está prevista para a próxima segunda-feira.

A MetSul Meteorologia alerta que dois episódios de chuva intensa e tempestades atingirão o Sul do Brasil nos próximos dias. O primeiro, entre esta sexta e o começo do sábado, e o segundo, entre segunda e quarta-feira da próxima semana. Serão duas situações distintas de tempo severo, mas ambas trarão condições de risco de chuva excessiva e temporais.

O risco de temporais e inundações é válido para os três estados da região, especialmente no evento da semana que vem. No entanto, o perigo de chuva excessiva com volumes muito expressivos é maior para o Rio Grande do Sul, onde os acumulados de precipitação devem ser bastante altos e dentro do que poderia se esperar em um mês de julho sob El Niño. De acordo com a previsão, nenhum desses eventos se assemelha ao cenário dos dias 15 e 16 de junho, quando uma baixa pressão avançou do Sudeste para a costa do Rio Grande do Sul, gerando um ciclone extratropical muito perto da costa.

