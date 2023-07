Estragos em cidade catarinense indicam passagem de tornado pela região Sul

publicidade

Fortes rajadas de vento e queda de granizo causaram estragos em Herval D’oeste, Santa Catarina, na manhã desta terça-feira (11). De acordo com o portal ND+, de Santa Catarina, o salão da comunidade de Canhada Funda, que fica a 4 km do Centro da cidade, teve o telhado arrancado e parte das paredes derrubadas pelo vento forte. Na mesma comunidade, uma casa foi parcialmente destelhada e algumas árvores foram arrancadas. Segundo a Defesa Civil, não há registro de feridos ou desabrigados até o momento.

De acordo com a MetSul Meteorologia, os danos indicam que se trate da passagem de tornado. Desde domingo, a MetSul alerta para o risco de um novo ciclone atingir o Sul do país. O vento forte deve atingir todo o Rio Grande do Sul. Vários sistemas meteorológicos de grande escala atuam na região durante dias seguidos, gerando condições propícias para fenômenos severos com alto potencial de impacto para a população

O alerta indicava a possibilidade de tempestades localmente fortes a severas, chuva excessiva seguida de enchentes e um ciclone extratropical que pode ser de grandes dimensões e intenso com vento muito forte. O alerta da MetSul informava ainda que o fenômeno que atinge a região Sul terá características distintas do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul no mês passado. Desta vez, a preocupação não se resume à chuva, mas é grande também sobre o potencial de vento intenso e de tempestades.

Veja Também