Evento reúne operadores do turismo para mostrar o novo potencial de Porto Alegre

O evento “Porto Alegre Capital do Churrasco convida para uma experiência gastronômica” reuniu na quinta-feira, no prédio onde será instalada a Churrascaria Cultura Gaúcha, na rua Ibanor José Tartarotti, no Parque Harmonia, representantes de agências de viagem e operadores de turismo. O objetivo do encontro foi apresentar para o setor os novos atrativos da área do turismo da Capital.

“Esse é um evento que mostra para as agências de viagem e operadores de turismo um dos atrativos de Porto Alegre, que é a cultura gaúcha. Esse diferencial que temos em relação aos outros estados do país. Como queremos nos apresentar como a Capital Mundial do Churrasco, nada melhor do que um evento de churrasco em um ambiente que remete as tradições gaúchas para a gente fazer a apresentação da Capital gaúcha. O saldo foi super positivo”, revelou o diretor de turismo da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Luiz Armando de Oliveira.

Durante o evento, Vinicius Garcia, diretor de negócios da GAM3 Parks, apresentou para os cerca de 120 convidados presentes o projeto do Parque da Orla, que está em processo avançado de obras de infraestrutura e que, em breve, será mais uma das atrações da Capital. “Nosso objetivo é que o parque seja um grande cartão de visita de todas as belezas naturais, culturais e gastronômicas do Rio Grande do Sul”, destacou.

Vinicius Garcia, diretor de negócios da GAM3 Parks, apresentou as atrações que o Parque da Orla terá - Foto: Fabiano do Amaral

Além dos operadores do turismo de fora do Estado, empresas do interior também foram convidados para conhecer os novos atrativos de Porto Alegre como o Cais Embarcadero, o Parque Pontal, a Orla 3, com a maior pista de skate da América Latina, os estádios, os museus e toda a beleza da cidade de Porto Alegre, do Guaíba e da qualidade da gastronomia.

“É um momento de potencialização de grandes negócios na área do turismo. Por muito tempo, Porto Alegre ficou carente de roteiros turísticas. De alguma forma, ficou mais afastada da parte do turismo tradicional e focada mais no turismo de negócios. Esse é o grande momento da Capital. É um momento com os maiores investimentos de transformação da cidade. Principalmente, focados na Orla, que é o grande ponto novo do turismo da Capital. Com também uma grande reformulação do Quarto Distrito e também do Centro Histórico, mas o principal foco é a orla. Então, é o momento de trazer os operadores e agências do turismo para mostrar a revolução que está acontecendo na cidade”, concluiu Garcia.

