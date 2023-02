Fogo já não mais ameaça atingir casas próximas à empresa de Novo Hamburgo, diz Bombeiros

publicidade

* Com informações de Felipe Faleiro

As residências localizadas ao entorno da empresa atingida por um incêndio, no bairro São José, em Novo Hamburgo, já não correm mais risco de serem consumidas pelas chamas na noite deste sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, que atende a ocorrência desde 19h, o fogo agora está concentrado no interior da empresa de injetados Prestart, onde as chamas iniciaram. Cinco caminhões de bombeiros, de quatro diferentes cidades, controlam o incêndio de grandes proporções.

Rodrigo Silva, empresário e irmão do proprietário da empresa, afirmou que o início das chamas foi identificado pelo alarme de incêndio instalado no local que disparou às 18h45. Segundo ele, os funcionários que trabalharam neste sábado já haviam deixado a empresa às 7h. A Prestartconta com um quadro que gira entre 70 e 80 colaboradores por dia. O empreendimento, de acordo com Silva, conta com seguro.

"Temos uma rotina de desligar todos os equipamentos e a parte elétrica. Cobramos o pessoal que tenha esse cuidado", disse Silva. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o incêndio.

Bloqueio de vias

Para o controle das chamas, a Guarda Municipal e a Brigada Militar fizeram o bloqueio da rua Chapecó e a lateral da ERS 239, na altura do nº 3.600, área em que fica localizada a empresa.

Acabam de chegar caminhões de frete na área do incêndio e pessoas auxiliam a colocar caixas com materiais da empresa nos mesmos, em Novo Hamburgo

Forte incêndio no início desta noite em uma empresa de calçados no bairro São José, em Novo Hamburgo. Corpo de Bombeiros no local.



🎥 @felipefaleiro pic.twitter.com/LxEINDsgx1 — Correio do Povo (@correio_dopovo) February 11, 2023