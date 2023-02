Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Novo Hamburgo

publicidade

*Com informações do repórter Felipe Faleiro

Um incêndio de grandes proporções atingiu a empresa de injetados Prestart de Novo Hamburgo no início da noite deste sábado. A fábrica fica localizada na ERS 239, na altura do nº 3.600, bairro São José. O fogo se alastrou rapidamente para residências vizinhas, e a fumaça ficou visível de diversos pontos da cidade. Não houve feridos. No momento do incidente não havia ninguém no espaço.

Cinco caminhões do Corpo de Bombeiros – duas de Novo Hamburgo, uma de Estância Velha, uma de Ivote e uma de Campo Bom – estão no local controlando as chamas. Enquanto isso, vizinhos buscam esvaziar as casas próximas ameaçadas pelas chamas.

Informação mais atualizada: incêndio é na empresa de injetados Prestart, que fica ao lado da de calçados, mas no mesmo complexo. Informação é de que fogo não chegou no prédio ao lado, onde moradores próximos removeram caixas. Iniciou 18h45. Chamas diminuíram @correio_dopovo pic.twitter.com/OajJs7a76M — Felipe Faleiro (@felipefaleiro) February 11, 2023

Enquanto as chamas se espalhavam, funcionários da empresa de calçados vizinha e moradores fizeram uma força-tarefa para retirar produtos do galpão atingido. O material foi colocado em caminhões de frete que chegaram ao local próximo das 20h.

Rodrigo Silva, empresário e irmão do proprietário da Prestart, afirmou que o início das chamas foi identificado pelo alarme de incêndio instalado no local que disparou às 18h45. Segundo ele, desde às 7h não havia funcionários na empresa - que conta com um quadro que gira entre 70 e 80 colaboradores por dia. O empreendimento conta com seguro.

"Temos uma rotina de desligar todos os equipamentos e a parte elétrica. Cobramos o pessoal que tenha esse cuidado", disse Silva. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o incêndio, que teve início no setor de injetados.

A aposentada e moradora do quarteirão foco do incêndio assiste com aflição as chamas se alastrarem. "Eu só vi as chamas quando estavam no outro prédio. Agora estão na divisa com a minha. Não sei se vou salvar a minha casa. Só consegui tirar os documentos", diz Marli Momberger.

Acabam de chegar caminhões de frete na área do incêndio e pessoas auxiliam a colocar caixas com materiais da empresa nos mesmos, em Novo Hamburgo @correio_dopovo pic.twitter.com/oUVQefNsZt — Felipe Faleiro (@felipefaleiro) February 11, 2023

Forte incêndio no início desta noite em uma empresa de calçados no bairro São José, em Novo Hamburgo. Corpo de Bombeiros no local.



🎥 @felipefaleiro pic.twitter.com/LxEINDsgx1 — Correio do Povo (@correio_dopovo) February 11, 2023