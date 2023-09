Guaíba inunda Cais Mauá, no Centro de Porto Alegre

publicidade

Após sucessivas elevações, o Guaíba avança nesta quarta-feira sobre o Cais Mauá, no Centro de Porto Alegre. A medição mais recente aponta 2,94m, e o transbordamento ocorre mesmo faltando 6 centímetros para a cota de inundação na região.

🔴 AGORA | Cais do Centro de Porto Alegre é tomado pelas águas do Guaíba, o que somente ocorreu três vezes nos últimos 80 anos (1941, 1967 e 2015). Sistema de proteção de cheias com o Muro da Mauá protege o Centro da cidade da inundação. 📷 Juliana Monteiro pic.twitter.com/Y0zgRWlVe3 — MetSul Meteorologia (@metsul) September 27, 2023

VÍDEO | Comportas vazando no Cais Mauá.



📹 Paula Maia pic.twitter.com/mcIc4ppFjP — Correio do Povo (@correio_dopovo) September 27, 2023

Por conta da cheia, todas as comportas estão fechadas na cidade. Elas começaram a ser ativadas na segunda-feira. No caso dos portões que costumam ficar fechados, o reforço se deu a partir de sacos de areia posicionados pelas equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). O órgão segue monitorando a situação das áreas ribeirinhas.

Os agentes da Defesa Civil estão de prontidão para atendimentos de emergência e darão sequência às ações preventivas, nas áreas de risco. O órgão renovou o alerta para inundações, em vigor desde o dia 18, e monitora o risco de deslizamentos de encostas até a próxima sexta-feira.

A Orla do Guaíba está parcialmente interditada nos trechos 1 e 3. Além disso, os agendamentos dos equipamentos esportivos estão suspensos.

🍃 Meio Ambiente | Atualização



A Orla do Guaíba está parcialmente interditada nos trechos 1 e 3, em razão da elevação do lago. Os agendamentos dos equipamentos esportivos estão suspensos.



Recomenda-se que a população evite circular em todas as áreas, até o recuo da água. pic.twitter.com/eewEyqj7Rg — Ceic Porto Alegre (@CEIC_POA) September 27, 2023



Foto: Guilherme Almeida