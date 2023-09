Homem morre durante acidente em estação de tratamento de esgoto em Porto Alegre

publicidade

Um servidor do Dmae, identificado como Alessandro Brutti, morreu nesta sexta-feira durante acidente na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Navegantes, na Zona Norte de Porto Alegre. A perícia está no local, juntamente com o Corpo de Bombeiros, apurando as causas do óbito.

O prefeito Sebastião Melo esteve na ETE, acompanhado do vice-prefeito Ricardo Gomes, do diretor-geral do Dmae, Mauricio Loss, e demais diretores. Ele determinou ainda investigação por expediente do Dmae.

O Dmae emitiu uma nova de pesar sobre a morte do servidor, que era líder de equipe de tratamento de esgoto, e afirma que prestará o suporte necessário à família.



O acidente ocorreu quando uma esteira foi acionada no momento em que Brutti realizava a limpeza do equipamento. O homem acabou sendo puxado pela ferramenta, utilizada para remover sólidos, e não resistiu aos ferimentos causados pelo giro do maquinário.

