Imagens de satélite mostram como ficaram as cidades do RS com as enchentes

publicidade

Imagens disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta sexta-feira (8) mostram como ficaram as cidades de Montenegro e Pareci Novo, no dia 6 de setembro, quando as regiões urbanas foram atingidas pelas águas. Até este momento, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou 41 mortes e 46 desaparecidos em decorrência das chuvas.

Os polígonos em azul destacam as áreas urbanas dos município que estavam inundadas na quarta-feira (6).

Pareci Novo

Montenegro