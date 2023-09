Sobe para 41 nº de mortes por chuvas, com alta expressiva de 25 desaparecidos no RS

publicidade

A tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul teve aumento no número de mortes, conforme boletim da Defesa Civil divulgado no fim da tarde desta quinta-feira. São 41 óbitos confirmados, com a área mas afetada no Vale do Taquari.

Os trabalhos de resgate, em contato com as famílias, também levou ao aumento expressivo no número de desaparecidos. Agora são 25 pessoas que não foram mais localizadas após as chuvas que castigaram o território gaúcho desde domingo.

Até o momento, 3.037 vítimas foram resgatadas, com 2.944 desabrigados e 7.607 desalojados. No total, ao menos 122.992 moradores foram afetados pelos danos das enxurradas, com 43 feridos em 83 municípios afetados.

O subcomandante geral da Brigada Militar, Coronel Douglas, comentou nessa quarta que a previsão de chuva hoje preocupa mais pelos possíveis acumulados nas bacias do rio do Sinos e do Gravataí. Ao detalhar os trabalhos de resgate e de apoio às vítimas das enchentes, ele afirmou que a área castigada no Vale do Taquari não deve ter agravamento por conta de precipitação.

Veja a lista de vítimas

Óbitos: 41

Cruzeiro do Sul: 4

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 15

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 10

Santa Tereza: 1

Desaparecidos: 25

Arroio do Meio: 8

Lajeado: 8

Muçum: 9