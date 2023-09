Incra e Defesa Civil regional vistoriam barragem que estourou em assentamento

publicidade

Na última quarta-feira, uma comitiva da Defesa Civil e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) esteve realizando uma vistoria na barragem localizada no assentamento Conquista do Cerro, em Candiota, na Campanha. Devido ao excesso de chuva nos últimos dias, a barragem colapsou e rompeu sua estrutura.

“É uma reserva de água usada para irrigação, com uma área que abrange uma área de alague de 53 hectares. Em virtude das chuvas dos últimos dias, uma estrutura de aproximadamente 15 metros, com profundidade de cinco metros, se rompeu”, conta o coordenador regional da Defesa Civil da Fronteira Oeste e Campanha, Sandro Martins.

A água alagou as lavouras que ficam próximas e estão sendo contabilizados prejuízos ambientais com a morte de milhares de peixes. “Não há risco de danos humanos com o acidente”, garante Martins. Também foram avaliadas outras duas barragens nos assentamentos Santa Fé e Oito de Agosto, que tiveram pequenos impactos com o excesso de chuva. “Possíveis intervenções estão sendo avaliadas pelo engenheiro Régis Silva, do Incra”, finaliza.

