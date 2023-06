Indígenas bloqueiam a BR 386, entre Iraí e Frederico Westphalen

publicidade

Um grupo de indígenas bloqueou de forma pacífica, por volta das 10h30 da manhã desta terça-feira, a BR 386, entre Iraí e Frederico Westphalen. A interrupção do tráfego ocorreu na altura do km 11. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que está no local, negociou a liberação de meia pista da rodovia. As negociações seguirão até a liberação total da rodovia.

Mobilizações ocorrem em todo o país e reúnem povos originários contrários à tese do marco temporal, que voltará a ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, nesta quarta-feira, dia 7. A regra, defendida por ruralistas, determina que uma terra indígena só pode ser demarcada se for comprovada a ocupação indígena em determinado local quando a Constituição foi promulgada, em 5 de outubro de 1988. A decisão da Corte define o futuro de 303 demarcações de terras indígenas em todo o Brasil.

Segundo a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (ArpinSul), tratam-se de indígenas do povo Kaingang da Terra Indígena Rio dos Índios, do município de Vicente Dutra. Além deles, representantes da Terra Indígena Nonoai também se mobilizaram contra as pautas anti-indígenas, desta vez na BR-406.

Nesta quarta-feira, há previsão de um ato em frente ao Mercado Público, no Largo Glênio Peres, no Centro de Porto Alegre, a partir das 11h. As delegações serão formadas por comunidades indígenas da região metropolitana, entre elas Kaingang, Mbya Guarani, Xokleng e Charrua.

Rotas de desvio

A PRF informa três rotas de desvio na região onde ocorre a mobilização em Iraí.

Rota 1

Da BR 158 em SC segue em direção a Caibi/SC e Mondaí/SC (pela SC 283);

Atravessa a balsa entre Mondaí/SC e Vicente Dutra/RS;

Segue sentido Caiçara/RS a Frederico Westphalen/RS (pela RS 150);

Retorna à BR 386.

Desvio somente para automóveis, caminhonetes e caminhões de pequeno porte.

Rota 2

Entra no km 2 da BR 386 em direção a Ametista do Sul, Castelinho, até Frederico Westphalen, com uma parte de estrada de chão.

Rota 3

Na BR 386, sentido Frederico Westphalen a Iraí, entra no Km 23 sentido São João do Porto, Vila Salete, saindo em Irai no Km 4 da BR386 (estrada de chão).