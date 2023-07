Laudo indica que gambás encontrados mortos na Redenção sofreram agressão

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) recebeu os laudos dos exames de necropsia e toxicologia dos gambás encontrados mortos recentemente no Parque Farroupilha,a Redenção. Segundo as amostras analisadas, os animais foram mortos por agressão de animal ou pessoa e não envenenados, pois o resultado toxicológico foi negativo.

Os documentos foram enviados à polícia que investiga o caso. A pasta do meio ambiene já solicitou imagens das câmeras do parque ao Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic).

O gambá é um animal silvestre, protegido pela lei federal de crises ambientais (Lei 9.605/1998). É crime matar, perseguir, caçar ou maltratar esses animais, sujeito à pena de prisão de seis meses a um ano e multa.

Para evitar novas mortes. Smamus inicia na próxima semana uma pesquisa ambiental com os frequentadores da Redenção sobre os gambás para entender como a população vê esses animais silvestres. Após, será feita uma série de ações de educação com os usuários do parque.

“Importante a compreensão de todos que a espécie que existe em Porto Alegre é apenas o gambá de orelha branca, uma espécie silvestre, que não faz mal à população e útil na cadeia alimentar, porque ajuda a combater os escorpiões amarelos”, explica a chefe da Equipe de Fauna Silvestre da Smamus, Soraya Ribeiro.

