Mais de 60 mil clientes estão sem luz no RS em função das chuvas

publicidade

As fortes chuvas que tomaram conta do estado a partir de domingo (3) causam mortes e estragos e afetam o fornecimento de energia em diversas regiões. Às 15h30 desta terça-feira, 62 mil clientes permaneciam sem energia elétrica no Rio Grande do Sul.

No início da tarde dessa terça-feira (4), a RGE contabilizava 52 mil clientes afetados, a maior parte no Vale do Taquari. A concessionária informa que desligou a energia, por medida de segurança, nos locais alagados nos municípios de Vespasiano Corrêa, Roca Sales, Encantado, Relvado, Coqueiro Baixo, Imigrante, Doutor Ricardo, Muçum, Nova Bréscia, São Valentim do Sul, Arroio do Meio, Santa Tereza, Lajeado, Cruzeiro do Sul e Estrela.

A empresa ressalta que segue monitorando a situação nessas regiões para restabelecer a energia assim que o nível da água baixar a níveis seguros.

A CEEE Grupo Equatorial Energia atualizou o balanço às 15h30. São 10 mil clientes sem energia naquele momento. A região Metropolitana é a mais atingida, com 3.000 clientes sem energia, seguida da região Sul (2.600 clientes) e da Campanha (2.000 clientes). Os municípios mais atingidos são Viamão e Canguçu (com 1.300 clientes sem energia cada um) e Pedras Altas (com 1.100 clientes sem energia).

As empresas alertam que ninguém toque em fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a concessionária responsável pela região e o Corpo de Bombeiros e aguardar o atendimento.

Veja Também