Maratona de Porto Alegre: bloqueios nas vias começam já nesta sexta-feira

A 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre acontece somente no domingo, mas as alterações no trânsito feitas pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) se iniciam já na noite desta sexta-feira. A partir das 23h, a avenida Diário de Notícias será interrompida no sentido Centro/Bairro visando a Meia-Maratona, que ocorre no sábado.

Pela manhã, às 5h30min, começa o bloqueio na avenida Edvaldo Pereira Paiva e no cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva. No Centro, a partir das 6h30min, a avenida Mauá, a partir da estação Borges de Medeiros ficará interrompida. A EPTC sugere que se evite a região pelo Túnel da Conceição ou Terceira Perimetral. Na zona Sul, o desvio acontecerá pela rua Pinheiro Borda, e Taquari. Na Icaraí, pelas ruas Coronel Claudino e Tamandaré.

No domingo, os bloqueios repetem o mesmo roteiro do sábado. Porém, acrescenta-se a paralisação nas avenidas João Pessoa, a partir das 06h40min, e na avenida da Azenha, a partir das 07h. Também serão alterados 127 semáforos para garantir a fluidez nos pontos de desvios dos veículos.

Transporte público

52 linhas de ônibus que circulam na região central e na zona Sul serão afetadas, além de cinco linhas de lotação. Em alguns pontos, a EPTC montará terminais temporários.

