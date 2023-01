MPT-RS e MP visitam aldeia guarani em Viamão

publicidade

O procurador do Ministério Público do Trabalho em Porto Alegre Ivan Sérgio Camargo dos Santos e o promotor de Justiça Eduardo Viegas, da Promotoria de Justiça Regional da Restinga, estiveram, na tarde desta sexta-feira, na comunidade Mbya Guarani Tekoá Pindó Mirim, na Estrada do Gravatá, em Itapuã, Viamão. A visita foi realizada com o objeto de inspecionar a execução de um projeto de melhorias da infraestrutura da aldeia, que vem sendo realizado com recursos destinados pelo MPT-RS.

Os quase R$ 400 mil já revertidos desde setembro do ano passado foram usados até agora para a melhoria da infraestrutura de cultivo e colheita de alimentos para a comunidade local. A inspeção teve a participação do ancião guarani Alcindo Werá Tupã, de 113 anos, vindo diretamente de Biguaçú, Santa Catarina, para ver o que está sendo realizado na aldeia.

A comunidade está localizada numa área em que a terra é de difícil cultivo por haver sido antes zona de extração de eucalipto. Com os recursos, oriundos de acordos extrajudiciais e multas por indenizações a título de danos morais coletivos em diversos procedimentos sob responsabilidade do MPT-RS, a Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Nhamandu Nhemopu'a, que administra o projeto, comprou um trator e implementos, construiu um galpão e uma cozinha comunitária, entre outras melhorias. Como resultado, a comunidade ampliou o território cultivado e diversificou culturas, podendo ampliar as plantações de milho e melancia, mandioca e batata, além de outras culturas, como amendoim e porongos para artesanato.

“Um dos aspectos da missão do MPT-RS é defender a população indígena, e muitas comunidades próximas a centros urbanos maiores têm dificuldades de subsistência. Esse projeto tem o foco de aperfeiçoar os meios para que essa comunidade integre em sua cultura equipamentos que melhorem a infraestrutura do lugar”, diz o procurador do MPT-RS Ivan Sérgio Camargo dos Santos.

Uma segunda etapa do projeto, que terá outros R$ 400 mil destinados em breve, será utilizada para aprimorar a infraestrutura de saneamento básico e de moradia.