Nova Hartz publica novo decreto após surto de coronavírus

A cidade de Nova Hartz publicou um novo decreto após o surto de coronavírus que elevou de três para 21 os casos confirmados na cidade. De acordo com a nova normativa, ficam fechados todos os espaços públicos da cidade. Em caso de circulação de pessoas nestes locais, haverá penalização.

Ficam estabelecidas ações de fiscalização com o apoio da Brigada Militar, Polícia Civil e ou Conselho Tutelar, quando necessário. Além disso, os restaurantes poderão funcionar somente no sistema à la carte, tele-entrega e prato feito, sem o sistema rodízio. Já as lancherias poderão funcionar somente com tele entrega ou drive-trhu.

Caso haja descumprimento das normas citadas, será aplicado multa de dez UPMs, o que equivale a valores entre R$ 500 e R$ 3 mil, convertidos em cestas básicas, que serão distribuídas às famílias carentes do município. Em caso de reincidência, a multa aplicada será em dobro, sucessivamente.