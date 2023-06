Nove municípios do RS registram temperatura negativa nesta segunda, diz MetSul

publicidade

A massa de ar seco e frio começou a ingressar no Rio Grande do Sul e deixou ao menos nove municípios com temperaturas abaixo de zero nesta segunda-feira, conforme informações do meteorologista da MetSul, Luiz Fernando Nachtigall. A menor marca observada foi em Pedras Altas, segundo os dados das estações particulares.

De acordo com as estatísticas deste tipo, Caçapava do Sul teve -1,1°C, Pinheiro Machado -0,4°C, Dom Pedrito -0,3°C, São Sepé -0,3°C, Santana do Livramento -0,2ºC, e Tupanciretã -0,1ºC.

Pela rede do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Quaraí registrou -1,7°C. Na cidade, a temperatura baixou de zero a partir das 2h e só foi ficar positiva às 10h da manhã. Além disso, Bagé chegou a marcar -1,1ºC, totalizando os nove municípios.

Porto Alegre com primeira mínima de um dígito

A MetSul Meteorologia aponta que Porto Alegre registrou a primeira mínima neste ano de um dígito (abaixo de 10ºC). A estação meteorológica de referência, do Instituto Nacional de Meteorologia no bairro Jardim Botânico, na zona Leste da cidade, mostrou 7,4°C. Antes a menor marca verificada no local em 2023 era de 10,3°C em 13 de maio.

A previsão para Porto Alegre e Região Metropolitana para os próximos dias é que o tempo firme e ensolarado se mantenha nesta terça-feira e quarta-feira. O frio ganha força amanhã com previsão de mínimas ainda mais baixas em toda a região, ou seja, o amanhecer será ainda mais gelado. A previsão é de mínima ao redor de 5°C na Capital e ao redor de 1°C no vale do Sinos.