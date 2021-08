Novo Hamburgo receberá recursos para o restauro da Casa da Lomba

publicidade

O município de Novo Hamburgo foi contemplado com recurso de cerca de R$ 1 milhão para o restauro da Casa da Lomba, de acordo com resultado do edital do Fundo Para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), vinculado ao Ministério Público (MP). Essa era uma notícia muito aguardada pela população, no que diz respeito a preservação cultural e histórica.

"Esse anúncio nos enche de alegria porque possibilita que nosso compromisso com a cultura siga firme. Nossa comunidade vai ganhar de volta um espaço não somente de celebração da arte, mas também de práticas e atrações culturais", afirma a prefeita Fátima Daudt. A iniciativa também conta com o apoio institucional da Presidência da Assembleia Legislativa que, a partir da visita do presidente, deputado Gabriel Souza, a Novo Hamburgo, em maio, abraçou a ideia do restauro e do desenvolvimento de projetos para a comunidade do bairro rural de Lomba Grande.

A Casa da Lomba é um ponto de grande relevância histórica para o município e foi construída em 1860 por iniciativa de moradores e da comunidade religiosa. O espaço era utilizado como salão paroquial e escola e foi um dos primeiros colégios do Estado. O imóvel foi adquirido pela prefeitura em 2011 e vinha sendo utilizada como espaço multicultural. Localizada na rua João Aloysio Allgayerm, a casa foi tombada em 2007.

Por conta de seu avançado estado de deterioração, o município decidiu intervir no prédio e retomar as ações de resgate desta parte da história hamburguense. "Este é o momento de comemorar a conquista de um importante recurso que permitirá restaurarmos a Casa da Lomba e colocarmos o espaço novamente à disposição da comunidade", enfatiza o secretário municipal de Cultura, Ralfe Cardoso.

