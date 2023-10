OAB/RS promoveu festa em comemoração ao Dia das Crianças em Porto Alegre

publicidade

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS) realizou nesta terça-feira uma festa em comemoração ao Dia das Crianças. A ação, que contou com o apoio do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre, ocorreu na Praça dos Açorianos, em Porto Alegre.

O evento contou também com apresentações da Cia Lúdica, do Coral da OAB/RS, da Centro Social Marista de Porto Alegre, da Banda da Brigada Militar e de Valentina Correa, ex-participante do The Voice Kids e filha da servidora do MPRS Sandra Borges Correa. Voltado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e acolhimento institucional, o evento também teve brinquedos, lanches e distribuição de livros.

Estiveram presentes a vice-presidente da OAB/RS, Neusa Rolim Bastos, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB/RS, Carlos Kremer, a promotora de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre Cinara Vianna Dutra Braga, além de servidores do MPRS e representantes da Defensoria Pública do Estado, Polícia Civil, Brigada Militar e Poder Judiciário.