Obras na avenida Tronco alteram trânsito em Porto Alegre a partir de segunda

publicidade

Com o avanço das obras na avenida Tronco, serão necessárias novas alterações de trânsito na região, segundo a prefeitura de Porto Alegre. A partir da segunda-feira, a avenida Silva Paes será bloqueada para veículos no trecho compreendido entre as ruas Clemente Pinto e Gen. Gomes Carneiro, pois serão executadas obras de infraestrutura e pavimentação na Tronco.

Com isso, os veículos provenientes das avenidas Carlos Barbosa e Moab Caldas poderão utilizar a nova pista, recentemente construída, para acessar a avenida Teresópolis em direção ao bairro.

Já os veículos que se deslocam pela da avenida Teresópolis (sentido Bairro-Centro) deverão utilizar a Travessa Viamão para acessar as avenidas Niterói e Gen. Gomes Carneiro. As sinaleiras existentes nos cruzamentos da Niterói com a travessa Viamão e a Gen. Gomes Carneiro receberão nova programação. Não haverá alteração no transporte público.

Veja Também

A obra na avenida Tronco atingiu 72% de execução nos trechos 1 e 2, que serão entregues em março de 2023, e 82% nos trechos 3 e 4, que devem ficar prontos ainda em dezembro deste ano. No total, cerca de 80% do traçado de 6,5 quilômetros já estão prontos para o tráfego na zona Sul.