Oito mil pessoas são afetadas pelo ciclone em Montenegro

A prefeitura de Montenegro estima que o número de atingidos pela cheia causada com a passagem do ciclone extratropical na região seja de 8 mil pessoas. Atualmente, 15 famílias são abrigadas pela prefeitura e, segundo a administração municipal não há como saber quantas famílias foram procurar abrigo na casa de amigos e familiares.

De acordo com o Boletim Extraordinário de Monitoramento dos Dados Hidrometeorológicos e de Previsão de Níveis na Bacia do Rio Caí, emitido pelo Serviço Geológico do Brasil SGB/CPRM nesta segunda-feira, o nível do rio Caí segue diminuindo, lentamente, no município. Segundo o documento, emitido por volta das 9h, o nível no trecho da cidade de Montenegro está com 1,13 metros acima da cota de inundação.

De acordo com José Vitor Cardoso, da Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania, a previsão é que o nível reduza cerca de 50 centímetros até o final da tarde desta segunda-feira. Para Cardoso, é uma notícia positiva, mas o setor segue atento para atender famílias e pessoas que precisem de auxílio por causa das cheias. "Nossa Secretaria segue atendendo as famílias desabrigadas e recebendo mantimentos para doação", enfatiza.

As doações seguem acontecendo no ginásio do bairro Cinco de Maio, e as famílias estão sendo instaladas no ginásio do Sesc. Quem precisar de ajuda deve ligar para os Bombeiros (193), ou para a Defesa Civil (99459 4755).

