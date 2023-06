Passageiros reclamam de atrasos em paralisação de ônibus intermunicipais

publicidade

A paralisação de funcionários ligados ao Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviários Intermunicipais de Turismo e de Fretamento de Porto Alegre (SindiMetropolitano) gerou reclamações em passageiros que tiveram de lidar com a escassez de ônibus nas ruas nesta quinta-feira.

O aposentado Paulo Gerghem informou que aguardava o ônibus por mais de meia hora. "Eles estão passando aqui e não estão parando. Vou ter que optar por outra linha. Não sabia da greve", disse ele bastante descontente.

Com consulta marcada no dentista na cidade de Gravataí, a moradora de Cachoeirinha Cibeli Machado de Almeida, 32 anos, acabou perdendo o horário e teve que remarcar para a próxima semana o procedimento que aguardava há meses. "Fiquei horas esperando na parada, até que alguém me informou da greve, um outro usuário que também esperava o ônibus e que resolveu olhar na internet. Não tinha ideia que não havia ônibus." Apesar do sufoco, Cibeli acha justo a mobilização dos trabalhadores

Morador de Sapucaia do Sul, Marco Antônio de Souza Barros, que trabalha em uma padaria dentro de um mercado em Canoas, no bairro Mato Grande, chegou depois das 10h nesta quinta-feira. "Nem imaginava que tinha greve dos ônibus. Minha esposa que me ligou horas depois de eu ficar aguardando impaciente na parada. Quase fui demitido e ainda tive que gastar minhas últimas economias do mês pagando um carro de aplicativo para me levar até o trabalho", reclamou ele, que conseguiu o emprego no mês passado.

A paralisação atingiu sete cidades da região Metropolitana: Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão. As linhas das empresas Soul, Transcal, Sogil, Consórcio de Transportes Nova Santa Rita e Empresa de Transporte Coletivo Viamão foram afetadas pela mobilização.

Veja Também