Polícia Civil investigará como homicídio culposo caso da queda da ponte pênsil

Com a localização do corpo do jovem Brian Grandi, 20 anos, a Polícia Civil vai investigar como homicídio culposo, além de lesões corporais culposas, no caso do rompimento dos cabos da ponte pênsil sobre o rio Mampituba, entre Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, ocorrido na madrugada da última segunda-feira.

Segundo o titular da Central de Polícia de Araranguá (SC), delegado Maurício Pretto, os inquéritos estão sendo conduzidos ao mesmo tempo pelos policiais civis catarinenses e gaúchos. Laudos periciais estão sendo aguardados. “Nós temos o que chamamos de materialidade delitiva dentro do inquérito”, disse.

Ele explicou que haverá compartilhamento de provas. Testemunhas e vítimas catarinenses e gaúchas estão prestando depoimentos respectivamente em SC e RS. Ao menos 35 pessoas já compareceram. “A gente acredita que não vai conseguir identificar todas, mas se alguém souber de quem estava na ponte quiser colaborar, entre contato”, enfatizou.

Mesmo sem os laudos periciais, ele admitiu que "a ponte possui diversos problemas de corrosão excessiva e estruturais, nós temos grampos colocados de maneira, em tese, não permitida. Nós temos uma diferença de ancoragem dos dois lados. Isso é perceptível”, avaliou. “A gente já percebe de início de diversos problemas estruturais que indicam que a ponte não deveria estar operando porque o risco de queda, independentemente do excesso de pessoas, era iminente. Então, a ponte deveria ter sido interditada ", declarou.

“Nós tivemos outro incidente aqui com um barco de pesca, há cerca de 60 dias, em que ele ficou preso na estrutura da ponte”, recordou. “Isso deve ter gerado também algum abalo estrutural, mas foi liberada a ponte”, acrescentou. “É prudente que se tivesse sido interditada para evitar essa tragédia que aconteceu e que poderia ter sido bem pior”, emendou.

Admitiu ainda que o excesso também pode ter contribuído para o acidente. O delegado Maurício Pretto concluiu que foram vários fatores responsáveis pelo rompimento dos cabos.

Localização

O corpo de Brian Grandi foi encontrado no começo da manhã desta quinta-feira na praia Azul, em Passo de Torres. A vítima estava aproximadamente três quilômetros de distância de Torres. Segundo o jornal catarinense Nortesul, um veranista avistou o corpo e acionou as autoridades. Bombeiros militares, juntamente com policiais militares e civis, foram para a orla.

O corpo estava apenas de meias devido à ação da correnteza do mar. A bermuda do jovem foi localizada nas proximidades e ainda continha os documentos e o telefone celular dele. Observou que a identificação oficial da vítima, já reconhecida pelos familiares, será feita pelo Instituto Médico Legal de Araranguá.

No início desta tarde, o comandante do 9º Batalhão de Bombeiros Militar (9º BBM), tenente-coronel Rodrigo Canci Pierosan, confirmou que as buscas do jovem incluía a hipótese de que poderia aparecer no lado de Santa Catarina, devido ao grande volume de água do rio que desceu e encontrou o mar, juntando-se à corrente de Sul para Norte. “Fizemos um uso intenso de aeronaves”, citou como exemplo da mobilização ininterrupta para localizar a vítima.

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul e todas as suas instituições vinculadas manifestaram pesar pela confirmação do óbito, lamentando o falecimento e expressando “condolências aos familiares e amigos”. A SSP/RS lembrou que as forças de segurança pública gaúcha e catarinense atuaram “imediatamente para auxiliar no resgate de vítimas, busca por desaparecidos e elucidação do acidente”.

Luto

Os dois municípios decretaram luto oficial de três dias. A Prefeitura de Torres expressou “profundo pesar pelo falecimento do jovem Brian Grandi, de 20 anos” e destacou que os bombeiros militares gaúcho e catarinense “estavam empenhados na busca do jovem desde a última segunda-feira”.

“A administração pública em condolência à família Grandi está dando suporte a mãe e familiares mais próximos com as Secretarias de Assistência Social e de Saúde desde o ocorrido na última segunda-feira”, frisou no comunicado.

A Prefeitura de Passo de Torres também postou nota de “profundo pesar pela perda trágica e precoce do jovem Brian dos Santos Grandi, de 20 anos” e agradeceu aos profissionais de segurança pública de ambos os estados pelo “incansável trabalho prestado nestes últimos quatro dias”. O prefeito Valmir Augusto Rodrigues se solidarizou com “os amigos e familiares neste momento de dor, expressando as mais sinceras condolências”.