Polícia investiga suposto ato de racismo em hotel de Caxias do Sul

A 2ª Delegacia de Polícia (2ª DP) de Caxias do Sul instaurou inquérito para apurar uma ocorrência registrada por um homem que alega ter sido vítima de racismo em um hotel da cidade. A delegada Thaís Sartori Postiglione disse que foi instaurado inquérito e a partir de agora irá apurar os fatos. Informou ainda que todos os envolvidos serão chamados para prestar depoimento.

O consultor comercial, Neferson Martins dos Santos, 28 anos, relatou no boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) que funcionários do hotel teriam se negado a lhe entregar itens básicos para sua estadia, como sabonete, toalha e cobertores. Além disso, nessa terça-feira, teria sido expulso sem justificativa.

Santos, que mora em São Paulo e está na cidade a serviço da empresa pela qual trabalha, disse pelas redes sociais que ao longo de sua estadia teria vivenciado cenas frequentes de discriminação racial. “Eu ligava todos os dias falando que estavam faltando coisas, mas eles não me entregavam o básico. Me perseguiam, me olhavam feio, entravam no meu quarto sem autorização e remexiam nas minhas coisas”.

Ele conta que da forma como estava sendo tratado começou a colocar produtos como cobertores e taças dentro de sua bolsa, a fim de garantir que iria ter esses itens quando retornasse ao quarto. “Eles viram as coisas guardadas e pediram para eu sair do hotel. Não alegaram nada, somente me expulsaram”, disse.

Hotel nega prática de discriminação racial

Em nota divulgada, o Hotel Travel Inn Axten Caxias do Sul informou que “em seus procedimentos internos de controle, não constatou a prática de discriminação em suas dependências, de sorte que levou o fato ao conhecimento das autoridades públicas por meio de registro de ocorrência policial e seguirá colaborando para a correta elucidação do episódio. A rede Travell Inn repudia e não autoriza a prática de qualquer tipo de discriminação e trabalha com a inclusão social e o respeito à diversidade."

