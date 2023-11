Pontos turísticas em Gramado não foram afetados por desabamento e seguem abertos aos visitantes

publicidade

A prefeitura de Gramado ressalta que os pontos turísticos e a área central da cidade não foram atingidos pelo desabamento do prédio de quatro andares na Ladeira das Azaléias, no bairro Planalto, nesta quinta-feira. As atividades incluindo comércio e eventos, bem como a programação do 38º Natal Luz, ocorrem normalmente.

Além disso, as principais vias de acesso à cidade já foram liberadas. O prédio, chamado de Ana Carolina, já estava isolada desde sábado (18) e não houve vítimas com o colapso. Segundo a Defesa Civil municipal, o edifício caiu dentro de seu próprio terreno e não atingiu o bairro Três Pinheiros. A instabilidade do solo permanece e o local segue isolado após as fortes chuvas.

VÍDEO| Um prédio de quatro andares desabou no começo da manhã desta quinta-feira em Gramado, na Serra. O edifício, chamado de Ana Carolina, já teria apresentado rachaduras dias antes do acidente



Nesta quinta-feira, o secretário de turismo em exercício do estado, Luiz Fernando Rodriguez Júnior, juntamente com equipe técnica da Setur, visita as áreas atingidas para ter real dimensão dos danos.

Um grupo técnico da prefeitura de Gramado está concluindo a elaboração dos relatórios das vistorias realizadas no sábado (18), domingo (19) e na segunda-feira (20), quando as visitas foram acompanhadas por técnico da empresa Azambuja Engenharia e do Serviço de Emergência da FEPAM, com a prefeitura no bairro Três Pinheiros, travessa das Azaleias no bairro Planalto, o Loteamento Orlandi na Várzea Grande e a rua Nelson Dinnebier no bairro Piratini.

Confira o balanço de locais afetados em Gramado:

Bairro Três Pinheiros: todas as residências interditadas no domingo (19) devido ao risco de deslizamento de terras.

Bairro Piratini, na rua Nelson Dinnebier: 23 residências interditadas devido a rachaduras e deslizamento de terras, além de três veículos soterrados com perda total no sábado (18).

ERS-115: Uma residência interditada junto a antiga Famastil no sábado (18) devido ao risco de deslizamento de terras.

Rua Ladeira da Azaleias, no bairro Planalto: interdição de todas as edificações da rua a partir do número 444, sendo uma residência, o Condomínio Residencial Ana Carolina e o Condomínio Residencial Don Felipe.

Rua Alameda das Rosas, no bairro Planalto: Duas residências interditadas na terça (21).

Linha Caboclo, na rua Moreira: cinco residências interditadas na terça-feira (21) devido a rachaduras nas casas e risco de queda de barreira.

Abrigo montado no ginásio da Escola Senador Salgado Filho: 20 adultos e 11 crianças abrigadas.

Linha Marcondes baixa: dois óbitos causados por soterramento no sábado (18).

Para garantir a segurança de todos, ainda não há previsão de liberação das famílias para retornarem às suas residências. O ginásio da Escola Senador Salgado Filho recebe os desabrigados e desalojados.

