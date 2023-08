Porto Alegre adota inteligência artificial para gerenciar o transporte público

publicidade

A Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), coloca em funcionamento neste mês um novo software para o transporte coletivo de passageiros em Porto Alegre. Com a plataforma, a Capital terá 100% de sua frota gerenciada com inteligência artificial, e o objetivo é conseguir melhorar a experiência da malha de ônibus e o trabalho dos motoristas.

O software de programação e gerenciamento da Optibus será implantado nas 11 operadoras privadas de transporte, organizadas em quatro consórcios, que integram a rede de ônibus de Porto Alegre e transportam 114,6 milhões de passageiros por ano.

A plataforma da Optibus é dividida em três eixos: agendamento, planejamento e rastreamento. A ferramenta é capaz de definir a malha de transporte (e também no upload de arquivos) e, identifica seu impacto em níveis de serviço e de recursos. Ela ajudará a gestão de Porto Alegre a definir rotas, horários, identificações de serviço e criação de paradas, datas e horas e padrões.

Outro ponto importante da Optibus é em relação aos funcionários. O software utiliza um sistema de escalas para criação de turnos semanais de condutores. Ele analisa um banco de horas e equilibra desníveis de horas trabalhadas dos motoristas.

O software de programação inclui o On-Time Performance (OTP), que ajudará a melhorar a pontualidade dos ônibus. O recurso oferece suporte a análises do desempenho dos horários dos ônibus, filtrando por rota, direção e cada parada das viagens. A modalidade detecta problemas de desempenho e tenta fazer uma busca para identificar os motivos centrais da fragilidade na mobilidade.

Conforme informações da Optibus, a plataforma funciona via nuvem e já foi aplicada em 2 mil cidades do mundo. Por conta de trazer um melhor gerenciamento na malha de transporte, a empresa diz conseguir promover também uma redução na emissão de dióxido de carbono (C02).

Conforme a prefeitura de Porto Alegre, a plataforma aumentará a visibilidade dos principais indicadores de desempenho da rede, garantindo que os serviços estejam em conformidade com as exigências do órgão gestor em relação à frequência, regularidade e demais aspectos requeridos para o transporte público para passageiros.

“Este é mais um passo importante que damos no Programa Mais Transporte, o qual aliado com as análises diárias que fazemos será fundamental para seguirmos qualificando o transporte coletivo e entregando um melhor serviço para o usuário do modal”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

“Ao firmar parceria com Porto Alegre, reafirmamos nosso compromisso em apoiar as empresas de transporte e órgãos gestores em sua missão de oferecer mobilidade sustentável de alta qualidade em toda a cidade”, completou André Vieira, Diretor Regional da Optibus no Brasil.