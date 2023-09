Porto Alegre fecha três comportas, com nível do Guaíba oscilando entre 2,8 e 2,9 metros

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre decidiu, na tarde deste sábado, fechar preventivamente os portões 4, 6 e 11 do sistema de proteção contra cheias. Equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realizam o trabalho nas comportas do Cais Mauá.

Segundo a prefeitura, a medida é necessária devido ao vento Sul, que represa água do Guaíba. A medição no Cais Mauá oscila entre 2,80 e 2,90 metros. A cota de inundação é de 3 metros.

O catamarã e o Cisne Branco vão suspender temporariamente as operações. "Atuação é preventiva até o nível do Guaíba estabilizar", informou o prefeito Sebastião Melo, via Twitter.

Depois de um breve recuo na sexta-feira, o nível do Guaíba voltou a subir na manhã deste sábado, com fortes ondas. No início da tarde, a régua localizada no Cais Mauá registrava a medida de 2m74cm. De acordo com o monitoramento da Defesa Civil da Capital, o nível subiu 8 centímetros entre a madrugada e a tarde deste sábado.

Nesta manhã, a MetSul divulgou um alerta de que o Guaíba poderia voltar a subir durante o final de semana, em função do retorno e da manutenção do Vento Sul até segunda-feira, o que gera represamento.