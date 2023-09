Porto Alegre registra "neblina de churrasco" no entorno do Acampamento Farroupilha

publicidade

Uma cena inusitada no horizonte de Porto Alegre chamou atenção de quem passou pela beira do Guaíba neste fim de semana. O que se via parecia ser um banco localizado de neblina às margens do Guaíba, na altura do Parque da Harmonia, mas não é nevoeiro, tampouco neblina. Era mesmo fumaça dos muitos churrascos no Acampamento Farroupilha.

A foto que registra o cenário foi realizada ao entardecer no sábado após uma tarde com 32ºC de máxima na Capital, logo não poderia ser neblina com temperatura tão elevada, explica a meteorologista Estael Sias. “A equipe da MetSul estava no Gasômetro no fim da tarde para fazer fotos do nível do Guaíba e do pôr do sol. Não havia restrição de visibilidade alguma na área do usina por nevoeiro ou neblina”, explica. “O que tinha no ar era o cheiro do churrasco do acampamento perto.”

Estael diz que durante o sábado a cidade estava sob influência de área de alta pressão atmosférica. Neste tipo de situação meteorológica, o movimento do ar é de cima para baixa, o que se denomina subsidência, o que explica porque a fumaça do churrasco na foto não subia e se expandia para os lados perto da superfície, criando o aspecto de banco de neblina. “Era neblina de churrasco mesmo.”

