Prefeito de São Leopoldo Ary Vanazzi tem alta hospitalar

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, recebeu alta nesta quinta-feira, 1º de junho, do Hospital Centenário, onde estava internado desde terça. Vanazzi deu entrada no HC com suspeita de dengue, após avaliação clínica. O resultado do exame encaminhado ao Laboratório Central do Estado (Lacen) ainda não foi liberado.

O prefeito Vanazzi respondeu bem ao tratamento e cuidados recebidos na Fundação Hospital Centenário e recebeu alta médica com recomendação de mais alguns dias de repouso, em casa.

A internação ocorreu depois de alguns dias de mal-estar, sintomas gripais e fadiga, o que levou os médicos que o atenderam a suspeitar de contaminação por dengue.