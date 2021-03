Prefeitos do Vale do Rio do Sinos avaliam possibilidade de lockdown regional para conter coronavírus

publicidade

Em reunião na tarde desta quinta-feira, os prefeitos integrantes da Associação dos Municípios do Vale do Rio do Sinos (Amvars) avaliaram a possibilidade de lockdown regional como medida para conter a pandemia. O indicativo será levado para reunião com o governador Eduardo Leite nesta sexta-feira e, segundo discutido pelos prefeitos, deverá atingir, inclusive, supermercados que poderiam operar por meio de telentrega.

Na opinião da maioria, a adoção do lockdown seria a única forma de conter a circulação de pessoas nas ruas e nos estabelecimentos permitidos na bandeira preta em vigor, o que tem ocorrido em diversos municípios.

O presidente da Amvars, Luciano Orsi, explicou que a medida é uma tentativa de reduzir os números de contágio tendo em vista que muitas pessoas, muitas vezes famílias inteiras, seguem circulando pelas ruas e estabelecimentos nos finais de semana: "Continuamos vendo famílias inteiras caminhando nas ruas, circulando em supermercados, muita gente se reunindo ainda. As campanhas de conscientização que temos feito ainda não têm sido suficientes. Acredito que uma medida mais extrema como essa as fará refletir".

Pelo indicativo da Amvars, poderão funcionar em lockdown apenas estabelecimentos essenciais como clínicas públicas e privadas, farmácias, postos de combustíveis (apenas para abastecimento) e funerárias. Os mercados, supermercados e afins poderiam adotar sistema de tele-entrega. “Esse será nosso posicionamento regional e pelo que temos visto, muitas outras regiões também pretendem adotar medidas mais extremas, sendo que algumas já adotaram", disse Orsi.

O lockdown chegou a ser cogitado para ser aplicado regionalmente a partir deste final de semana, mas devido ao prazo curto para organização dos municípios junto aos seus segmentos de comércio, os prefeitos optaram por protelar a decisão.

Nessa quarta-feira, os municípios vinculados à Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) decidiram decretar lockdown no próximo final de semana. A medida poderá ser adotada nas cidades litorâneas e da Encosta da Serra, a fim de diminuir a propagação do vírus.

