Prefeitura de Campo Bom notifica Hospital Lauro Reus após nova pane

A Prefeitura de Campo Bom notificou o Hosptal Lauro Reus no final da manhã desta segunda após uma nova pane no sistema de distribuição de oxigênio. O prefeito Luciano Orsi, o secretário de Saúde João Paulo Berkembrock e o Procurador Geral Pedro Azevedo exigiram que, no prazo de 24 horas, a instituição se manifeste a respeito do ocorrido e eventuais consequências.

"Nosso dever é zelar pela saúde de nossa gente e não nos furtaremos de exigir do hospital esclarecimentos”, enfatiza Luciano Orsi. Para Berkembrock, a notificação visa esclarecer os fatos e certamente buscar soluções. “Não podemos e não vamos permitir que fatos coloquem em risco a saúde da população”, finaliza João Paulo.

Ao contrário da pane ocorrida em março, quando por 30 minutos houve interrupção no abastecimento de distribuição de oxigênio, a falha desta segunda teria durado menos de 5 minutos. Segundo funcionários, o problema não teria afetado o tratamento dos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou na Emergência.

