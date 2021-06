Prefeitura de Caxias emite nota sobre falecimento de mãe de candidata a rainha da Festa da Uva

publicidade

A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio do prefeito Adiló Didomenico e da vice-prefeita Paula Ioris, manifestou profunda consternação pela fatalidade ocorrida, na noite de sábado, durante a realização do concurso de escolha das soberanas da Festa Nacional da Uva, que culminou na morte de Maria de Lourdes Mallmann, mãe da candidata Bruna Mallmann. "Aos familiares e amigos mais próximos (a prefeitura) expressa sua tristeza pela perda e a certeza de que as forças para enfrentar o momento virão das boas lembranças e do exemplo de ser humano que Maria de Lourdes deixa", diz a nota.

A Administração também registrou seu agradecimento aos médicos que participavam do evento e deram os primeiros atendimentos, bem como ao serviço posterior de condução da paciente ao sistema hospitalar. Também destacou a solidariedade das demais candidatas, que, de imediato, e de forma conjunta, decidiram pela suspensão do concurso.

Juntamente com a Comissão Comunitária da Festa da Uva, a prefeitura tratará, no momento apropriado, como se dará a continuidade do concurso.

