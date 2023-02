Prefeitura de Torres cancela carnaval que ocorreria nesta segunda

publicidade

A Prefeitura de Torres informou, no início da tarde desta segunda-feira, que o Carnaval das Cores, programado para este dia 20 de fevereiro, está cancelado. A decisão se deve ao acidente ocorrido na Ponte pênsil, que liga o Estado gaúcho ao catarinense, ocorrido por volta das 2h30min da manhã.

Em balanço mais recente divulgado pela Brigada Militar, o número de pessoas que estariam desaparecidas caiu de três para apenas uma. De acordo com o integrante do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Cansi, a quantia de desaparecidos vai mudando a todo momento, pois indivíduos não localizados vão sendo encontrados com vida no decorrer das apurações. Não há nenhuma confirmação de óbito em razão do incidente.

As equipes de Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Instituto-Geral de Perícias, Brigada Militar e demais secretarias municipais, estão envolvidos para que a possível pessoa desaparecida seja localizada.

