Prefeituras monitoram tempo para evitar estragos com novo ciclone

publicidade

No mês passado, quando um ciclone extratropical atingiu o Estado, Novo Hamburgo foi uma das cidades mais afetadas. No município, foi registrada uma morte, além de alagamentos e estragos em diversos bairros.

Diante da previsão de formação de um novo ciclone extratropical próximo à costa gaúcha entre sexta e sábado, o município do Vale do Sinos se prepara para mitigar os impactos do evento climático.

A prefeitura informa que possui plano de contingência capaz de mobilizar as forças do Município para fazer frente a eventos como o que aconteceu no mês passado. O plano inclui pontos como mobilização de pessoal, acompanhamento de áreas de risco já mapeadas, estabelecimento de QG de enfrentamento, abrigos pré-definidos, coordenadores de ação (como resgates, abrigamentos, alimentação e acolhimento, inclusive com acompanhamento médico e de profissionais de assistência social), entre outras. O Município está monitorando a situação para colocar em prática ações como estas, que inclui também alertar sua população.

Viamão

Ao longo da semana, a prefeitura intensificou o trabalho de desobstrução e desassoreamento de valos e arroios. Todas as equipes e máquinas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos estão trabalhando nessa operação preventiva.

Durante a noite, a Defesa Civil estará de plantão para atendimento de ocorrências, recebendo mensagens pelo telefone 51 99788-6527. A estrutura do Aquece Viamão, montada no Centro de Iniciação Esportiva, na Vila Cecília, está pronta para receber moradores que necessitem de abrigo.

Taquara

A Prefeitura de Taquara informou que deve se reunir com Grupo de Ação Institucional (Gaci), para a organização do enfrentamento ao evento climático, nos mesmos moldes do que foi feito em relação à inundação ocorrida no mês passado. Segundo a Defesa Civil, a previsão é de que o evento dos próximos dias não seja da mesma proporção do ciclone extratropical ocorrido em junho, mas devem ocorrer chuvas intensas e fortes ventos.

As equipes permanecem em constante alerta e orientando a população por meio dos canais institucionais de divulgação da prefeitura. Além disso, entre as ações preventivas estão a desobstrução de sedimentos em cinco pontos de rios e arroios da cidade e contratação emergencial de hidrojateamento para a limpeza da drenagem para facilitar o escoamento das águas.

Em caso de qualquer pedido de ajuda em relação a anomalias climáticas, os moradores podem ligar para o telefone da Defesa Civil de Taquara: (51) 99303-8172.

Veja Também