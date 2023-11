Presidente da Câmara assume como prefeito interino de Canoas

publicidade

O presidente da Câmara de Vereadores, Cris Moraes, assumiu como prefeito interino de Canoas. A decisão foi anunciada no final da tarde desta sexta-feira, após parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município (PGM), com base na Lei Orgânica Municipal, tendo em vista que o vice-prefeito, Nedy de Vargas Marques, está hospitalizado e fora da cidade.

Segundo a lei, qualquer procedimento referente à posse do prefeito é de competência exclusiva da Câmara de Vereadores, na figura de seu presidente, incluindo a deliberação sobre o mérito de eventual impedimento clínico.

Conforme o Executivo, além disso, o local de compromisso e os demais atos relativos à posse deverão ocorrer perante o Legislativo.

Ainda segundo a LOM, no caso de impeditivo conjunto do prefeito e do vice-prefeito, assumirá o cargo o presidente da Câmara. Dessa forma, Cris Moraes permanece como prefeito interino até a recuperação do vice-prefeito.

“Recebi oficialmente a notificação da Justiça na tarde desta sexta-feira. Cabe ao presidente da Câmara dar posse ao vice-prefeito e, na impossibilidade do mesmo por estar hospitalizado em Porto Alegre e com parecer do procurador-geral do Município, cabe ao presidente do Legislativo assumir interinamente a Prefeitura. Permaneço até o pronto restabelecimento de saúde do Dr. Nedy para que possa estar em Canoas para ser empossado”, declarou Moraes.

