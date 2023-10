Presidente do Stetpoa garante que rodoviários não impediram circulação de ônibus em Porto Alegre

publicidade

Cerca de 120 ônibus estavam nas ruas de Porto Alegre, às 9h desta segunda-feira, quando está marcado para ocorrer o leilão da Carris. Conforme determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), 132 ônibus - 60% dos 220 que compõem a frota da empresa - devem circular pela Capital, apesar da paralisação dos rodoviários.

Segundo o acordo definido no judiciário trabalhista, 11 das 21 linhas operadas pela Carris estão fora de circulação. Ainda conforme o acordado, a greve deve vigorar apenas nesta segunda.

Em protesto desde o início da manhã, em frente ao estacionamento da empresa, integrantes do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte de Porto Alegre (Stetpoa) garantem que não estão impedindo a saída dos ônibus. Conforme o presidente do Stetpoa, Adair da Silva, os trabalhadores também realizam a reposição de veículos que precisarem de manutenção.

“Em nenhum momento trancamos o portão e quem falar isso está mentindo. Os ônibus estão saindo normalmente e no momento em que um estraga, trocamos por outro”, afirmou o presidente do Stetpoa. "O povo de Porto Alegre não quer vender um patrimônio da cidade. A Carris não é da prefeitura, é do povo".



De acordo com o presidente da Carris, Maurício Gomes da Cunha, aproximadamente 40 mil cidadãos são prejudicados com a greve da categoria. Cunha, mesmo admitindo que há riscos de impugnação, está confiante que o leilão ocorra conforme previsto.



"Isso (paralisação) faz com que 40 mil pessoas não sejam atendidas, pois o sindicato decidiu fazer uma greve política. O edital vem sendo discutido há mais de três anos. Temos confiança que a venda da Carris se realizará logo mais e pedimos desculpas para a população, pelas dificuldades no atendimento", concluiu.

VÍDEO | Presidente da Carris, Maurício Gomes da Cunha, está confiante que ocorra o leilão para venda da companhia. Dos 132 ônibus que devem circular, cerca que 119 já estão nas ruas.



📹 Marcel Horowitz pic.twitter.com/Ide5VAujch — Correio do Povo (@correio_dopovo) October 2, 2023

