Publicado decreto com a cogestão em Bagé

A Prefeitura de Bagé publicou nesta terça-feira novo decreto com medidas para o combate ao coronavírus. O documento assinala que ficam aplicadas as medidas da bandeira laranja, tendo em vista a cogestão regional aprovada pelos prefeitos da Região 22 e aceita pelo governo do Estado. A cidade está na classificação de bandeira vermelha para esta semana.

Os bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes e similares podem funcionar até as 2h, sendo vedado o ingresso após 1h, e desde que cumpridos todos os protocolos de segurança sanitária. O horário de recolhimento domiciliar noturno obrigatório passa a ser entre 2h e 6h. Os salões de festa podem realizar eventos até a meia-noite.

As quadras poliesportivas, ginásios e campos de esportes poderão funcionar normalmente também até a meia-noite, respeitando o intervalo mínimo de dez minutos entre uma partida e outra e sendo vedada a operação de bares e lanchonetes nos recintos. “Todos os cuidados necessários continuam sendo tomados para que a cidade permaneça referência no combate ao vírus e manutenção da economia, priorizando a vida e os empregos da nossa população”, disse o prefeito Divaldo Lara.

