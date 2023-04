Receita em Uruguaiana anuncia que trens poderão retornar a ligação Brasil e Argentina em três meses

publicidade

A Receita Federal anunciou que reuniram-se no prédio sede da Alfândega do Brasil em Uruguaiana (ALF/URA), representantes da RFB, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Vigiagro, Administración de Ingressos Públicos – AFIP, da Argentina, Rumo Malha Sul S.A e Trenes Argentino Cargas, com o intuito de tratar sobre condições de retomada das operativas do recinto aduaneiro Porto Seco Ferroviário de Uruguaiana - PSF, que encontra-se sem movimento desde 2017.

O recinto ainda se encontra alfandegado e apto a operar no que depender da RFB. O representante da Trenes Argentinos Cargas, Daniel Vispo, relatou que o desejo seria começar a operar em aproximadamente três meses, com uma frequência inicial de 35 vagões/semana de exportações argentinas e importações brasileiras.

Os organismos atuantes verificarão suas respectivas capacidades operativas no local e a Rumo Malha Sul S.A. verificará as condições de trafegabilidade da Ponte Internacional e do trajeto entre a ponte e o recinto ferroviário. As conclusões serão consolidadas até o próximo dia 25 de abril.

Veja Também

O delegado da ALF/URA/RS, AFRFB Wilsimar Garcia Junior, presidiu a reunião relatou o contexto de funcionamento da Área de Controle Integrado Paso de los Libre/Uruguaiana, onde o PSF funciona como recinto aduaneiro de cabeceira única, com operativa em um único local, de todos os organismos.