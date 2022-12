Repórteres e fotógrafo do Correio do Povo são premiados pelo MPRS

publicidade

Três colaboradores do Correio do Povo foram premiados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), em virtude do 24º Prêmio de Jornalismo do MPRS. Os repórteres Taís Teixeira e Fabrício Falkowski e o editor de fotografia Ricardo Giusti receberam a honraria em cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira, na sede do órgão, em Porto Alegre.

Sob o tema Segurança Pública, Falkowski recebeu o troféu de segundo lugar, com série de reportagens sobre as redes de manipulação de resultados, sobretudo no futebol, e a consequente obtenção de lucros em sites de apostas, intitulada Operação Criptoshow. Na mesma categoria, Giusti ficou em terceiro lugar, com uma foto sobre a atuação do MPRS no júri da boate Kiss. Na categoria Proteção Social, Taís recebeu o certificado de terceira colocada, com reportagem sobre adoção e o desafio das autoridades em conciliar procura e espera.

No total, 58 trabalhos concorreram em cinco categorias profissionais, além da categoria reportagem universitária, e foram analisados por nove jurados. A premiação ocorreu no Dia Nacional do Ministério Público, e também foram homenageados os vencedores dos prêmios Inove MP, CNMP 2022, Miguel Velasquez de Direitos Humanos 2022, além de uma homenagem aos membros e servidores do MPRS jubilados neste ano e o descerramento da foto do promotor de Justiça, Fabiano Dallazen, Procurador-Geral de Justiça nas gestões 2017/2019 e 2019/2021, na Galeria de Fotos dos Ex-Procuradores-Gerais de Justiça do Estado do RS.