Rompimento de adutora deixa 30 mil economias sem abastecimento de água em Gravataí

O rompimento da adutora na avenida Ely Corrêa, em Gravataí, ainda durante a madrugada de terça-feira, no canteiro da obra de duplicação das Pontes do bairro Parque dos Anjos, deixou segundo 30 mil economias sem água, segundo informou a prefeitura. A Corsan esclareceu que as equipes trabalharam durante toda a noite e permanecerão no local até a conclusão do serviço, que deve ser concluído até o final da tarde desta quarta-feira. A companhia ainda informou que a normalização do abastecimento de água está prevista para a noite de hoje.

Se acordo com a Corsan, o grande volume de água decorrente das recentes chuvas movimentou a encosta junto à cabeceira da ponte, na terça-feira, causando a erosão do talude e a queda de um poste de alta tensão. Inicialmente, foi necessário estabilizar o poste, que empurrou a adutora quando o talude veio abaixo. Num segundo momento, a Corsan precisou colocar uma camada de pedras e de concreto junto à cabeceira da ponte e cortar a tubulação. As etapas seguintes do trabalho envolveram o realinhamento da adutora e a sua colocação em carga.