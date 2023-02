RS amanhece com frio histórico para o mês de fevereiro

publicidade

O Rio Grande do Sul amanheceu com frio histórico e incomum para o mês de fevereiro neste sábado de Carnaval. Conforme a MetSul, a maioria das cidades gaúchas registraram mínimas abaixo de 10ºC. Apenas entre os vales, a Grande Porto Alegre e a costa as marcas não foram de um dígito nas primeiras horas do dia.

A massa de ar gelado provocou uma das madrugadas mais frias da história do Rio Grande do Sul, de acordo com a MetSul. Cenários assim se repetiram em 1924, 1935, 1941, 1949, 1962 e 1971 e 2020.

Na cidade de Bagé, na Campanha, a mínima deste sábado de 6,8°C igualou a mínima absoluta de fevereiro de 1924. Santa Maria, no centro do RS, obteve o recorde absoluto com mínima de 8,7°C.

Veja as mínimas de hoje em estações oficiais no Rio Grande do Sul:

São José dos Ausentes: 5,5ºC

Bom Jesus: 6,2ºC

Tupanciretã: 6,3ºC

Vacaria: 6,4ºC

Cruz Alta: 6,6ºC

Cambará do Sul: 6,8ºC

Soledade: 6,8ºC

Bagé: 6,8ºC

Quaraí: 7,0ºC

Serafina Corrêa: 7,0ºC

Livramento: 7,4ºC

Dom Pedrito: 7,5ºC

Canguçu: 7,5ºC

Santa Rosa: 7,5ºC

Santo Augusto: 7,5ºC

Canela: 7,6ºC

Alegrete: 7,7ºC

Santiago: 7,7ºC

Caçapava do Sul: 7,9ºC

Passo Fundo: 7,9ºC

Palmeira das Missões: 8,0ºC

Encruzilhada do Sul: 8,1ºC

Uruguaiana: 8,1ºC

Caxias do Sul: 8,2ºC

Bento Gonçalves: 8,3ºC

Ibirubá: 8,4ºC

Lagoa Vermelha: 8,6ºC

Santa Maria: 8,7ºC

São Borja: 8,8ºC

Jaguarão: 9,2ºC

São Vicente do Sul: 9,8ºC

Chuí: 10,0ºC

São Luiz Gonzaga: 10,0ºC

Rio Pardo: 10,2ºC

Santa Vitória do Palmar: 10,7ºC

Rio Grande: 10,8ºC

Capão do Leão: 11,1ºC

Teutônia: 11,8ºC

Camaquã: 12,1ºC

Porto Alegre (Jardim Botânico): 13,3ºC

Campo Bom: 13,5ºC

Tramandaí: 14,0ºC

Porto Alegre (Belém Novo): 14,1ºC

Mostardas: 14,5ºC

Torres: 15,8ºC