RS deve registrar frio abaixo de 5ºC na primeira semana de novembro

Uma massa de ar frio muito potente e de intensidade incomum para o mês de novembro vai avançar pelo Brasil na próxima semana, de acordo com informações da MetSul Meteorologia. O modelo meteorológico canadense indica que episódios de geada podem ocorrer em cidades do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Segundo a MetSul, novembro tem um longo histórico de dias com temperatura baixa e geada em cidades de maior altitude, mas esta incursão de ar frio chama atenção pela sua força. No Sul do Brasil, as anomalias (desvios de temperatura) devem ficar 10ºC inferiores ao que foi visto historicamente.

“Temos expectativa de frio intenso, especialmente nas madrugadas dos dias 1º e 4 de novembro", avaliou a meteorologista do Metsul Estael Sias. De acordo com Estael, a temperatura pode ficar abaixo de 5ºC em alguns municípios e negativa em outros.

A geada mais ampla e mesmo forte em alguns locais nesta altura do ano é extremamente preocupante pelo seu alto potencial de danos na agricultura. A colheita do trigo ainda não chegou ao fim e muitas áreas já começaram o plantio da safra de verão. Em alguns municípios, o tempo mais frio das últimas semanas ainda impede o plantio porque a temperatura do solo está muito baixa.

Como faltam quatro a cinco dias para o ingresso desta massa de ar frio, a tendência é que haja ajustes em prognósticos até a chegada do ar polar. A incursão de temperaturas menores também deve ser observada em outros países da América do Sul: Argentina, Bolívia e Paraguai podem ter 15ºC a 17ºC abaixo do que é normal para o início do mês.