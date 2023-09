RS segue com tempo instável e preocupação com as cheias neste sábado

publicidade

O Rio Grande do Sul terá neste sábado outro dia com instabilidade. Muitas nuvens cobrem o estado e chove na maior parte das localidades. Uma área de baixa pressão cruza o estado e traz abundante nebulosidade e chuva para todas as regiões em horas da madrugada e da manhã. A precipitação preocupa as cidades que ainda buscam se recuperar dos graves danos, com mortes e desaparecidos dos temporais.

No geral, a chuva não é forte e o risco de temporal é baixo. Ao longo do sábado, o tempo melhora gradualmente e o sol chega a aparecer com nuvens em várias cidades à tarde. Na Metade Norte, porém, ainda pode ter instabilidade localizada da tarde para a noite. Com muitas nuvens e vento ingressando de Sul, o dia será ameno.

As mínimas rondam os 12ºC em Caxias do Sul e os 11ºC em Bagé e São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, não vão além dos 23ºC em Uruguaiana e 24ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 14ºC e 18ºC

Cidade da Metade Norte, sobretudo do Vale do Taquari, ainda contam mortos e estragos da enchente catastrófica, e agora cheias atingem o Oeste e o Sul com os volumes elevados de chuva. A chuva acumulada até o começo da manhã de sexta somava 182 mm em Canguçu, 181 mm em Pedro Osório, 176 mm em Capão do Leão, 170 mm em Dom Pedrito, 164 mm em Alegrete, 160 mm em Arroio Grande, 158 mm em Pelotas, 151 mm em Rio Grande, 137 mm em Santa Maria, 114 mm em Jaguarão, 112 mm em São Lourenço do Sul e 111 mm em Rosário do Sul.

O Ibirapuitã, em Alegrete, passava de 11 metros e tirava pessoas de suas casas. Bacias de rios com nascentes ou que cortam o Centro, o Oeste e o Sul gaúcho é que merecem atenção maior, alerta a MetSul Meteorologia. O aviso inclui os rios Santa Maria, Ibirapuitã, Ibicuí, Jaguarão e Piratini, além de bacias menores. Choveu demais nas áreas de Rio Grande e de Pelotas. O acumulado de 150 mm em Rio Grande só do domingo ficou acima da média de chuva do mês inteiro de 110,8 mm. Pelotas, que tem média em setembro de 128,7 mm, também teve em um dia mais chuva que a média mensal.

Como esperado, felizmente, a chuva não teve volumes excessivos para gerar repique de cheia no Taquari, embora tenha chovido de 30 mm a 50 mm no vale. Choveu muito em pontos do Noroeste, com marcas em 24 horas de até 90 mm, água que vai parar no Rio Uruguai que tem cheia no Oeste. Novo evento de chuva excessiva atingirá o Rio Grande do Sul entre segunda e quarta da semana que vem.