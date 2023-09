RS segue com tempo instável e tem chances de temporais na sexta-feira

publicidade

O tempo segue instável no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O começo do dia tem muitas nuvens e chuva na maioria das regiões, com uma frente fria que avança pelo estado. Chuva forte e temporais com alto risco de vendavais entre a madrugada e de manhã na Metade Norte. Enquanto as cidades tentam se recuperar do desastre das chuvas que assolaram os gaúchos desde domingo, a precipitação preocupa, mas não deve ter a proporção do que causou sérios danos, principalmente no Vale do Taquari.

No decorrer do dia, as nuvens vão diminuir e o sol chega a aparecer em muitas cidades. Ocorre que da tarde para a noite novas áreas de instabilidade devem se formar com chuva em diversas localidades, embora com menor risco de temporal na comparação com o começo do dia.

As mínimas rondam os 13ºC em Bagé e os 12ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 22ºC em Uruguaiana e 24ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 16ºC e 22ºC.

Chuva, vento e temporais voltaram a causar transtornos e estragos na quinta-feira. Mais de cem mil clientes estavam sem energia na tarde da quinta-feira no estado, a maior parte na área de concessão da CEEE, que tinha sido a mais atingida por temporais com raios e vento forte. Houve ainda ventania na costa por conta de contraste de pressão atmosférica. Estações meteorológicas tinham registrado até o fim da tarde rajadas de 86 km/h em Santa Vitória do Palmar e 82 km/h em Tramandaí

Um forte vendaval atingiu o município de Santa Vitória do Palmar, no extremo Sul gaúcho. Houve queda de árvores na BR-471, danos em silos e armazéns de propriedades rurais e as pás de aerogerador foram danificadas pelo vendaval no parque eólico. Os volumes de chuva foram altos, como previsto, no Sul gaúcho. De acordo com dados oficiais, a chuva até o fim da tarde somava 126 mm em Arroio Grande, 118 mm em Pedro Osório e 103 mm em Jaguarão.

No fim do dia, o sistema começava a se deslocar pelo RS como frente fria, com chuva e temporais. Na sexta, instabilidade da frente atua na madrugada e de manhã mais no Norte e no Nordeste do estado com chuva e ainda o risco de tempo severo com vendavais isolados.

O Vale do Taquari, área mais castigada pela chuva e as inundações, deve ter chuva forte com risco de temporal na madrugada, mas a MetSul enfatiza que os volumes não serão suficientemente altos tanto no vale como na Serra que possam oferecer qualquer risco de repique de cheia na bacia do sistema Taquari-Antas.